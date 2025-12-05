УЕФА наказал Украину

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийский лозунг. Об этом сообщают украинские СМИ.

© Газета.Ru

Баннер с антироссийским лозунгом был продемонстрирован во время игры плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. УАФ должна заплатить штраф в размере €15 тысяч. В УЕФА назвали этот лозунг политическим и провокационным.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.