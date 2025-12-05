Ветеран «Реала» поделился мнением об Алонсо

Легендарный экс-футболист «Реала» поделился мнением о Хаби Алонсо
Ветеран «Реала» Марсело высказался о нынешнем главном тренере мадридцев Хаби Алонсо. Он назвал испанца «первоклассным специалистом». Так же бразилец отметил, что Хаби Алонсо — прирожденный тренер, это было видно ещё во времена игровой карьеры.
«Хаби Алонсо — первоклассный специалист. Уже на поле было видно, что он прирожденный тренер, потому что у него было чувство пространства, чувство всего… Сейчас я не смотрю матчи, поэтому понятия не имею, что происходит. Но Хаби — отличный друг и отличный тренер. Он доказал это раньше, и доказывает это сейчас в «Реале», — приводит слова Марсело интернет-портал AS.