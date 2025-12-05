Ветеран «Реала» поделился мнением об Алонсо

Ветеран «Реала» Марсело высказался о нынешнем главном тренере мадридцев Хаби Алонсо. Он назвал испанца «первоклассным специалистом». Так же бразилец отметил, что Хаби Алонсо — прирожденный тренер, это было видно ещё во времена игровой карьеры.

