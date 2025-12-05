Нападающий «Спартака» хотел бы сыграть на Марсе

Нападающий «Спартака» Маркиньос Коста рассказал, что хотел бы сыграть в футбол на Марсе.

© Sports.ru

Бразилец вместе с другими футболистами красно-белых принял участие в детской пресс-конференции и ответил на вопросы маленьких болельщиков.

– Представьте, вы попали в тайную комнату и можете получить ответ на любой вопрос. Что спросите?

– Я все детство мечтал играть в больших клубах – условно в «Реале» или «Барселоне». Поэтому мой вопрос был бы таким: «Как стать таким серьезным футболистом, чтобы играть там? Что нужно делать? Как-то по-особенному тренироваться? Или что-то еще?»

– Я пару лет назад выводила на поле Георгия Джикию и Квинси Промеса, а теперь мечтаю выйти либо с Русланом Литвиновым, либо с вами. Если бы вы сейчас были ребенком, какого футболиста хотели бы вывести на поле?

– Как и все, назову Месси, Криштиану, Неймара… А в детстве хотел выйти на поле с Роналдиньо, но он, к сожалению, завершил карьеру. Поэтому назову Наиля Умярова – с ним бы точно хотел!

– У Роналду есть мечта сыграть с сыном за один клуб. А вы хотели бы сыграть с сыном за «Спартак»?

– Конечно. Моему сыну сейчас три годика, мы с ним постоянно играем и тренируемся. Как только есть свободное время, всегда провожу его с ним.

Мой сын любит «Спартак». Если вдруг такое получится, был бы счастлив сыграть с ним в одной команде (реплика от Артема Реброва: «Сын Марки уже занимается в одной из спартаковских школ, так что все возможно. Только тебе, Марки, придется очень долго играть в футбол!» – Спортс’’).

– В 80-х была пословица: «Если не знаешь, что делать с мячом, – отдай его Гаврилову». Кому в нынешнем «Спартаке» вы отдаете пас в такой ситуации?

– У нас много классных игроков. Барко, Угальде, Жедсон, Наиль, Игорь – любому можно отдать, а они готовы обострить.

– Если бы вы могли сыграть матч в необычном месте, какое бы выбрали?

– Я бы выбрал другую планету. Например, Марс. Там очень необычно, красиво, другой мир. Главное, что планета красная – как и наш «Спартак», – приводит слова Маркиньоса Спортс’‘.