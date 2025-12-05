Легендарный экс-защитник «Реала» назвал своего кумира в мире футбола

Легендарный экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело назвал своего кумира в мире футбола. Он выделил другую бразильскую легенду — Роберто Карлоса.

«Я никогда не конкурировал за позицию с Роберто Карлосом, потому что, когда он был рядом, мне не хотелось с ним конкурировать: я просто смотрел, как он тренируется и играет. Для меня этого было достаточно. Он очень помог мне во всём. Я до сих пор нервничаю и переживаю, когда вижу его и разговариваю с ним. Он не понимает, почему, но это правда. Он очень помог мне и на поле, и за его пределами. Мне повезло играть со многими легендами. А Роберто Карлос — мой кумир», — приводит слова Марсело AS.