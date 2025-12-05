Защитник "Оренбурга" прокомментировал низкую результативность команды

Защитник "Оренбурга" Артем Касимов прокомментировал низкую результативность команды.

"Знал бы кто-то, как решить проблему с результативностью, клуб бы, наверное, любые деньги заплатил. Пришел бы человек, может, приближенный к богу — священник, и сказал, что нужно делать, чтобы голы "летели". Мы бы все скинулись для этого", - сказал Касимов в эфире "Матч Премьер".

После 17 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом" - встреча состоится сегодня, 5 декабря, в 19:00 по московскому времени.

В 17 встречах Российской Премьер-Лиги оренбуржцы забили 17 мячей - это больше, чем у "Сочи", "Пари НН", махачкалинского "Динамо", "Ростова" и казанского "Рубина". Самой нерезультативной командой чемпионата на данный момент является махачкалинское "Динамо" - команда Хасанби Биджиева забила 8 голов.