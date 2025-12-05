Экс-президент "Локомотива" назвал команду-открытие текущего сезона

Наумов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в комментарии Rusfootball.info назвал команду-открытие текущего сезона РПЛ.
- Команда-открытие для меня, конечно же, "Балтика". На старте сезона многие аутсайдеры оказываются на вершине таблицы, а через несколько туров опускаются вниз. Думал, что так произойдет и с "Балтикой", но команда Андрея Талалаева показала серьезность своих намерений. Нужно похвалить Талалаева - с игроками среднего уровня, которые раньше не играли на высоком уровне, он выжимает максимум за счет физической и тактической подготовки. Во всех матчах они выглядят выносливее соперника, выгрызают победы. Это дорогого стоит.