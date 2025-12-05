Блаттер выступил против Премии мира ФИФА для Трампа

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер подверг критике решение этой организации учредить Премию мира. Ранее СМИ сообщали, что ФИФА вручит указанную награду президенту США Дональду Трампу на жеребьёвке чемпионата мира 2026 года «за исключительные и выдающиеся поступки».

«Они не должны вручать [эту награду]. Футбол не должен вручать Премию мира. Я думаю, что это неправильно. Не могу сказать, что у них [Инфантино и Трампа] не может быть хорошей дружбы, но я не вижу особого интереса к футболу», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

Жеребьёвка чемпионата мира 2026 года состоится сегодня, 5 декабря.