Перенесено время начала матча РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется на 15 минут позже, сообщает Telegram-канал » Спартака».

Матч состоится 6 декабря. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.