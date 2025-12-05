Гвардиола о ЧМ-2026: «Если Англия и Тухель победят, я буду очень рад. Я провел много лет здесь и был частью этой страны»

Sports.ru

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что хотел бы победы Томаса Тухеля со сборной Англии на чемпионате мира.

Тренер «Манчестер Сити» хотел бы победы Тухеля со сборной Англии на ЧМ
© Sports.ru

– Сегодня жеребьевка ЧМ-2026 – кто фавориты турнира?

– Одни и те же команды, все их знают. Мы придем к к согласию, если назовем четыре-пять команд. Все это знают.

Я хотел бы, чтобы [среди фаворитов] была сборная Англии. Не хочу притворяться слишком любезным, но я провел здесь много лет и был частью этой страны. Я был бы очень рад, если бы Томас и его команда сделали последний шаг и сделали это, – сказал Гвардиола.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости