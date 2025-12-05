Тренер «Манчестер Сити» хотел бы победы Тухеля со сборной Англии на ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что хотел бы победы Томаса Тухеля со сборной Англии на чемпионате мира.

– Сегодня жеребьевка ЧМ-2026 – кто фавориты турнира?

– Одни и те же команды, все их знают. Мы придем к к согласию, если назовем четыре-пять команд. Все это знают.

Я хотел бы, чтобы [среди фаворитов] была сборная Англии. Не хочу притворяться слишком любезным, но я провел здесь много лет и был частью этой страны. Я был бы очень рад, если бы Томас и его команда сделали последний шаг и сделали это, – сказал Гвардиола.