Тренер «Манчестер Сити» хотел бы победы Тухеля со сборной Англии на ЧМ

Гвардиола о ЧМ-2026: «Если Англия и Тухель победят, я буду очень рад. Я провел много лет здесь и был частью этой страны»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что хотел бы победы Томаса Тухеля со сборной Англии на чемпионате мира.
– Сегодня жеребьевка ЧМ-2026 – кто фавориты турнира?
– Одни и те же команды, все их знают. Мы придем к к согласию, если назовем четыре-пять команд. Все это знают.
Я хотел бы, чтобы [среди фаворитов] была сборная Англии. Не хочу притворяться слишком любезным, но я провел здесь много лет и был частью этой страны. Я был бы очень рад, если бы Томас и его команда сделали последний шаг и сделали это, – сказал Гвардиола.
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»