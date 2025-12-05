Смолов рассказал, кто из игроков "Краснодара" предрасположен к лишнему весу

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов в подкасте Федора Смолова Smol Talk высказался о наборе веса у футболистов. - Никто не собирается [толстеть]. У меня не предрасположенность, но... Вообще не проблема для меня.

- Не как Кривой (футболист "Краснодара" Никита Кривцов - Прим. Rusfootball.info), условно? Который за три дня может шесть килограмм набрать, - заявил Федор Смолов.

- Я стараюсь не есть так много, начал калории считать. Условно, не ем рис, пасту.

В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Федор Смолов покинул "Краснодар" по окончании прошлого сезона и на данный момент является свободным агентов. В текущем сезоне форвард выступал за медиафутбольный клуб Broke Boys в Кубке России. Матвей Сафонов является голкипером французского "ПСЖ", в текущем сезоне россиянин ни разу не вышел на поле.