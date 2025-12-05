Российский тренер заявил, что ЦСКА может повалить «Краснодар» набекрень

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что московский ЦСКА может обыграть «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У ЦСКА есть большие возможности, чтобы повалить набекрень «Краснодар». Но я ближе к «Краснодару», — сказал Игнатьев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.