«Черноморец» подписал экс-полузащитника «Рубина»

Новороссийский «Черноморец» подписал контракт с воспитанником московского «Спартака» и бывшим полузащитником казанского «Рубина» Игорем Коноваловым. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Хавбек перешёл в команду Вадима Евсеева из брестского «Динамо». В чемпионате Белоруссии он сыграл 23 матча, отличившись один раз. Еще две игры за белорусскую команду полузащитник сыграл в Лиге Конференций УЕФА и одну в Кубке Белорусии.

В Российской Премьер-Лиге Игорь Коновалов провел в общей сложности 113 матчей и забил пять голов, выступая за «Рубин», «Ахмат», «Урал» и тульский «Арсенал». Кроме этого, полузащитник привлекался к играм молодёжной сборной России.