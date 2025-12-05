В США завершилась жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года

В США завершилась жеребьевка чемпионата мира 2026 года.

В группе А сыграют Мексика, Южная Африка, Южная Корея, европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

В группе B встретятся Канада, Катар, Швейцария, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).

Квартет C образовали Гаити, Шотландия. Бразилия, Марокко.

Сборная США сыграет в группе D c Парагваем, Австралией и победителем европейсого плей-офф — путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания).

Группа G: Иран, Новая Зеландия, Бельгия, Египет, Иран.

Группа H сыграют Испания, являющаяся Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Группа J сыграют действующий чемпион мира Аргентина, а также Алжир, Австрия, Иордания.

В группе K встретятся Португалия, Узбекистан, Колумбия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

В Группа L Гана и Панама померятся силами с Англией и Хорватией.