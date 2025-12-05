«Акрон» не смог вовремя вылететь на матч с «Зенитом»

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт‑Петербург на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Об этом «Матч ТВ» рассказали в пресс-службе клуба.

«Уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте», — заявили в пресс-службе команды.

Встреча состоится 6 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» занимает девятое место, набрав 21 очко. «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе 36 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.