«Динамо» обвинили в несолидности

Тренер Николай Писарев заявил, что Валерий Карпин просил убрать из своего штаба в московском «Динамо» Ролана Гусева, но клуб попросил его оставить, передает «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева — его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб не должен кого‑то навязывать», — сказал Писарев.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».