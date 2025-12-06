Ян Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий поделился тем, как он начал болеть за московский «Спартак».

«Спартак» — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. «Спартак» всё выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел. Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики», — приводит слова Непомнящего ТАСС.

После 17 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место. Сегодня, 6 декабря, «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.