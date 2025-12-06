Юрий Никифоров: со Старостиным в «Спартаке» поступили неправильно

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился воспоминаниями о руководителе красно-белых Николае Старостине. Экс-футболист ушёл из жизни 17 февраля 1996 года за две недели до матча «Спартака» с «Нантом» в Лиге чемпионов УЕФА — 1995/1996.

«Для меня лично его уход стал большим ударом. Тяжёлый был момент. На первых порах в «Спартаке» Николай Петрович сильно нам с Илюшкой помогал, чтобы мы поскорее вписались в коллектив. Был момент: «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а мы с Цымбаларём ещё не заявлены были, смотрели матч зрителями. Представьте наш шок, когда увидели свои фамилии в списках на премиальные! Когда спросили у Николая Петровича, не ошибка ли это, он ответил: «Ребята, вы в команде». Можно больше ничего не говорить, чтобы понять, какой человек это был. Не знаю, по каким причинам его отодвинули от работы, но я и сегодня уверен, что поступили неправильно. Наверное, это ускорило его кончину. Когда ты при деле, тебе хочется жить и приносить людям пользу. В пример можно привести Никиту Павловича Симоняна. Каждый день в 9:30-10:00 он уже был здесь, в офисе РФС. Он понимал, что нужен. Думаю, это ощущение востребованности продлевает жизнь любому человеку», — сказал Никифоров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

18 апреля 1922 года создал «Московский кружок спорта Краснопресненского района» (МКС). 19 апреля 1935-го года Николай Старостин основал Всесоюзное спортивное общество «Спартак», частью которого стала футбольная команда. Старостин с 1955 года непрерывно занимал должность начальника футбольной команды московского «Спартака», фактически являясь её руководителем.