Сафонов впервые в сезоне сыграет за «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые выйдет в стартовом составе французского клуба в сезоне-2025/26. Футболист сыграет в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Состав «ПСЖ»: Сафонов, Пачу, Маркиньос, Заир-Эмери, Эрнандес, Витинья, Невеш, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье не попал в заявку на игру из-за травмы, а Сафонов был включен в этот список. Встреча между «ПСЖ» и «Ренном» начнется 6 декабря в 23:05 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды до этого матча. В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.