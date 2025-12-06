"Ростов" одержал победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ

Матч "Ростова" против "Рубина" завершился поражением казанского клуба со счетом 0:2. Голами отличились полузащитник Алексей Миронов и нападающий Егор Голенков. Во втором тайме защитник "Ростова" Умар Сако получил красную карточку. Пенальти не реализовал футболист "Рубина" Игор Вуячич.

© Rusfootball

Чемпионат России18 тур

Голы

: Миронов, 52 (пен), Голенков, 67.

Нереализованный пенальти

: Вуячич, 89 (мимо).

"Ростов"

: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби (Семенчук, 90), Щетинин, Комаров (Шанталий, 84), Роналдо, Голенков (Шамонин, 90).

"Рубин"

: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Арройо, Рожков (Кабутов, 69), Йочич (Ходжа, 69), Кузяев, Чумич (Иванов, 60), Даку, Шабанхаджай (Сиве, 60).

Предупреждения

: Арройо, 28, Даку, 40, Нижегородов, 49, Голенков, 65, Сако, 79, Кузяев, 83.

Удаление:

: Сако, 87.