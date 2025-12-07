"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России

Футболисты московского "Локомотива" со счетом 4:2 обыграли "Сочи" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (68, с пенальти). У проигравших отличились Мартин Крамарич (25) и Франсуа Камано (88).

"Локомотив" набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. "Сочи" с 9 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" примет "Пари Нижний Новгород", "Сочи" дома сыграет с московским "Спартаком". Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.