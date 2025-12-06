Ролан Гусев рассказал о подготовке «Динамо» к матчу со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 6 декабря.

– Полгода назад вы уже играли со «Спартаком», тогда победили со счётом 2:0. Чем эти два матча будут отличаться?

– В первую очередь думаю, эти игры будут отличаться по структуре. У нас тогда был Карраскаль, чуть другие были задания у игроков в той схеме. Сегодня чуть по-другому выстроили действия и в атаке, и в обороне. Эмоции, как правило, в таких играх зашкаливают, очень важно сохранять холодную голову, играть дисциплинированно и делать то, о чём мы договаривались.

– У вас очень интересный состав. Почему решили выйти с двумя центральными нападающими? Выход Скопинцева – это реакция на игру других левых защитников. Или Дмитрий доказал, что достоит играть в основе?

– Дима всегда достойно себя проявляет и в тренировках, и в играх. У Рубенса повреждение задней поверхности бедра, у Глебова тоже подобная травма, он тренировался только один день. У нас не прямо два чистых нападающих – схема будет чуть трансформироваться при атаке и обороне. При определении состава мы исходили из состояния футболистов, — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 10-й строчке.