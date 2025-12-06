Аршавин раскрыл, почему россиянам трудно уезжать в европейские клубы

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что российским футболистам мешает финансовый аспект уезжать в европейские клубы. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что игрок ЦСКА Матвей Кисляк и футболист «Локомотива» Алексей Батраков могут проявить себя в заграничных клубах.

«Просто лучшим игрокам трудно уезжать из России, потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», — отметил он.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.