Суперкомпьютер предсказал, какое место займет «Динамо» в РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Динамо» в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный расклад для бело-голубых — седьмая строчка по итогам сезона РПЛ.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:

  • С 1-е по 4-е место — 0%;
  • 5-е место — 0,5%;
  • 6-е место — 4,0%;
  • 7-е место — 30%;
  • 8-е место — 23,6%;
  • 9-е место — 17%;
  • 10-е место — 12,1%;
  • 11-е место — 8%;
  • 12-е место — 3,5%;
  • 13-е место — 0,9%;
  • 14-е место — 0,2%;
  • 15-е и 16-е место — 0%.

Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

