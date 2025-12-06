"Акрон" остался в меньшинстве в матче с "Зенитом"

Тольяттинский "Акрон" остался вдесятером в матче 18 тура РПЛ с "Зенитом".

© Rusfootball

Защитник тольяттинского "Акрона" Йонуц Неделчару попал локтем по лицу полузащитника "Зенита" Педро на 10 минуте встречи. После видеопросмотра главный арбитр Павел Кукуян показал футболисту тольяттинцев красную карточку.

После 17 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками, тольяттинцы располагаются на девятой строчке с 21 баллом в своем активе. В первом круге чемпионата России тольяттинцы на своем поле сыграли с петербуржцами вничью - 1:1.