«Рома» в меньшинстве уступила «Кальяри» в 14-м туре Серии А

Завершён матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «россоблу». Встреча состоялась на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри).В качестве главного арбитра матча выступил Лука Цуфферли.

Единственный гол в этой встрече забил Джанлука Гаэтано на 82-й минуте. С 52-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве: красную карточку получил Зеки Челик.

После этой игры «Кальяри» с 14 очками располагается на 13-м строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии, «Рома» с 27 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «россоблу» 13 декабря на выезде встретятся с «Аталантой», «джалоросси» 15 декабря на своём поле примут «Комо».