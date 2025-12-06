Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Суперкомпьютер согласен с букмекерами, также считающими испанцев фаворитами ЧМ. К числу остальных претендентов на титул Opta относит команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка ЧМ-2026. В церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.