Футболист «Акрона» высказался об удалении одноклубника в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев после матча с «Зенитом» заявил «Матч ТВ», что его команда несправедливо осталась в меньшинстве в начале игры, но дала бой даже в неравных составах.

«Акрон» в субботу в гостевом матче 18‑го тура МИР РПЛ потерпел поражение от «Зенита» со счетом 0:2. На 14‑й минуте защитник «Акрона» Йонуц Неделчару получил прямую красную карточку за нарушение правил против нападающего «сине‑бело‑голубых» Педро.

— Удаление, конечно, повлияло на игру. Неделчару не видел Педро. Я бы воздержался от красной карточки в такой игре в раннее время. Он не видел его! Дай ему желтую и всё, штрафной — пожалуйста. Какая красная? Не знаю. Спорно.

— Как думаете, в равных составах смогли бы навязать борьбу?

— 100%. Мы и навязывали, и во втором тайме даже это показали, играя в меньшинстве, насоздавали моментов, — сказал Бакаев «Матч ТВ».

«Акрон» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.