Губерниев рассказал, какой клуб РПЛ заслуживает быть чемпионом в этом сезоне

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал команды, которых считает претендентами на чемпионство в Мир РПЛ по итогам текущего сезона.

«Нет титула зимнего чемпиона в РПЛ — его придумали журналисты. Есть чемпион. Чемпионом России заслуживает быть и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив». Но согласитесь, вряд ли «Спартак» с московским «Динамо». Из этого и исходим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, сегодня, 7 декабря, пройдут заключительные четыре матча 18-го тура РПЛ. После этого команды уйдут на зимнюю паузу. На данный момент лидирует в турнирной таблице с 39 очками «Зенит», однако сегодня его может обойти «Краснодар» (37) в случае победы в матче с ЦСКА.