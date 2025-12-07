"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в матче РПЛ

Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

Оба мяча забил Брайан Хиль. На 18-й минуте он реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился с игры. Из-за дисквалификации на скамейке отсутствовал главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.

"Балтика" набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда в 18 матчах потерпела одно поражение. "Крылья Советов" с 17 очками располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Крылья Советов" в гостях встретятся с московским "Динамо". Игры пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.