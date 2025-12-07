«Ницца» проиграла «Анже» с минимальным счётом в матче 15-го тура Лиги 1

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 33-й минуте открыл полузащитник «Анже» Яссин Белькдим. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ниццы» Том Луше.

На данный момент, после 15 матчей «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 17 набранных очков. «Анже» располагается на 11-й строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 19 очков.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Лансом» (14 декабря), а «Анже» — с «Нантом» (12 декабря).