Уход Баринова назвали ударом по имиджу «Локомотива»

Ловчев: «Уход Баринова будет ударом по имиджу «Локомотива». Он больше десяти лет верой и правдой служил клубу»
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что уход Дмитрия Баринова из «Локомотива» станет ударом по имиджу клуба.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил «Матч ТВ», что Баринов близок к переходу в ЦСКА. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года.
— «Локомотив» повзрослел, ребята заматерели по сравнению с прошлым годом. Но вдруг ни с того ни с сего приходит известие, что футболист, который во многом вместе с Батраковым играет ключевую роль в игре команды, а также с точки зрения психологии, куда‑то собрался.
— Вы имеете в виду Баринова?
— Да. Вот о чем это говорит? Если не знать внутренних дел, а смотреть со стороны, то можно сделать вывод, что не договорились по зарплате. Что это такое? Дмитрий долгие годы никуда не дергался, достойно играл за «Локомотив», и мы узнаем такие новости. Это очень нехороший звоночек для руководства железнодорожников. Уход Баринова будет ударом по имиджу «Локомотива», потому что потом у каждого игрока будет пример Дмитрия, который больше десяти лет верой и правдой служил клубу, — сказал Ловчев «Матч ТВ».
Баринов — воспитанник системы «Локомотива» и выступает за взрослую команду «красно‑зеленых» с 2015 года. В этом сезоне РПЛ 29‑летний опорный полузащитник провел 16 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
