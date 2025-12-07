"Краснодар" победил ЦСКА и стал зимним чемпионом России

В воскресенье "Краснодар" в присутствии 33 тысяч зрителей обыграл дома московский ЦСКА в поединке 18-го тура футбольной Премьер-лиги - 3:2 (1:1). После этой победы "быки" набрали 40 очков и вышли в единоличные лидеры турнира. Таким образом, "Краснодар" стал зимним чемпионом России сезона 2025/2026. "Зенит" из Санкт-Петербурга на каникулы ушел, занимая втрое место (39), третье у "Локомотива" (37), армейцы идут четвертыми (36 очков).

…Арена "Колизей" и прилегающий к ней знаменитый теперь на всю страну парк "Краснодар" уже облачились в фантастически красивую новогоднюю иллюминацию. А если еще сегодня и "быки" сделают землякам подарок в виде виктории над принципиальнейшим соперником и уйдут на зимние каникулы в качестве зимних чемпионов России, очередному празднику в Краснодаре точно бывать.

Однако сделать это окажется делом чрезвычайно трудным, учитывая, что "черно-зеленые" вообще не выигрывали у также мечтающего о лидерстве ЦСКА, который пока опережают лишь на одно очко, довольно давно.

А что может произойти, когда удача, кажется, уже совсем близка, показал позавчерашний баскетбольный матч Единой лиги. При аншлаге краснодарский "Локомотив-Кубань" на последней секунде вышел вперед, и зрители вместе с командой начали праздновать победу над московским ЦСКА. Однако выяснилось, что осталось играть еще полсекунды. И за 0,1 секунды до финальной сирены армейцам невероятным образом удалось забросить мяч, а затем дожать соперника в овертайме.

Кстати, на трибунах "Баскет-холла" за этим настоящим триллером наблюдал полузащитник "быков" Никита Кривцов. Правда, несмотря на отличные действия во встрече прошлого тура против самарских "крылышек", он остался на скамейке запасных: после дисквалификации вернулся опорник Александр Черников, занявшие его место в основе. В результате стартовый состав хозяев выглядел именно так, как бывает, когда все футболисты здоровы и доступны для тренера.

У ЦСКА, как мы уже рассказывали, по причине перебора "горчичников" дома остался уже завоевавший место в основе молодой центральный защитник Матвей Лукин, которого ожидаемо заменил бразилец Жоао Виктор. А вот выход в старте номинального аргентинского хавбека Родриго Вильягра вместо форварда Тамерлана Мусаева оказался явно сюрпризом для многих.

Остается посмотреть, в чем был здесь замысел Челестини, а также, что еще неожиданного для соперника приготовили наставники обеих команд. И, естественно, понаблюдать за всегда эмоциональной и жесткой дуэлью центрфорварда "быков" Джона Кордобы с защитниками "красно-синих" Мойзесом и Игорем Дивеевым.

А перед стартовым свистком фанаты хозяев вывесили и соответствующий предстоящему Новому году баннер со стилизованным изображением быка, обрамленного соответствующей иллюминацией и выведенным словом "Сияй".

И игра сразу заискрилась беспрерывными единоборствами на каждом участке поля, бескомпромиссными стычками футболистов (Кордоба и Мойзес сразу же сошлись в этих схватках).

Как выяснилось, не Вильягра, а Кирилл Глебов вышел в роли "ложной" девятки, а аргентинец занял место в центре поля.

Но не эти тактические ухищрения, а обыкновенный угловой в дебюте позволил гостям выти вперед. Иван Обляков справа навесил, Станислав Агкацев на перехват не вышел, а проследовавший через всю вратарскую мяч Мойзес головой отправил с трех метров в сетку - 0:1, 11-я минута.

Понятно, хозяева бросились вперед, провели несколько симпатичных комбинаций с участием Эдуарда Сперцяна по центру, однако Мойзес дважды бросался под опасные удары хозяев и спасал свою команду. А когда на 19-й минуте после углового Тормена головой, вроде бы, наверняка пробил в левый от голкипера нижний угол, то блеснул и Игорь Акинфеев: голкипер вытащил в отчаянном полете сложнейший мяч.

"Краснодар" больше четверти часа отчаянно и громадными силами штурмовал оборонительные порядки армейцев, но те временами - хотя и довольно хаотично - отбивались, однако на явные голевые позиции соперника не допускали. А с другими попытками соперника отличиться Акинфеев подчеркнуто хладнокровно справлялся.

Но стоило "красно-синим" и самим наведаться к чужим владениям немалым числом футболистов, как "черно-зеленые" провели разящую контратаку. Кордоба в центре поля выиграл борьбу с Жоао Виктором и оправил по правому флангу Батчи. Тот вошел в штрафную и вырезал идеальную передачу к дальней штанге на колумбийца, который с двух метров не промахнулся - 1:1, 38-я минута. Это восьмой мяч Джона в нынешнем первенстве и 70-й - за "Краснодар" за все время выступлений колумбийца за "быков".

Дебют второй половины хозяева снова провели в массированных атаках и быстро вышли вперед. И тоже после стандарта: посланный Сперцяном с углового с левого фланга мяч, на дальне углу вратарской замкнул Виктор Са - 2:1, 51-я минута. Капитан южан сделал 12-й результативный пас в турнире. Затем Эдуард еще и пробил со штрафного в перекладину.

Эмоции в матче стали буквально захлестывать футболистов (да и тренеров тоже), и в одном из эпизодов главный судья вполне мог показать Мойзесу вторую желтую карточку за акцентированный толчок соперника, но ограничился устным внушением.

Однако на 68-й минуте за еще одно грубое действие арбитр уже не пожалел бразильца, а показал ему второй "горчичник" и удалил поля.

Чем хозяева почти тут же воспользовались. Батчи выстрелил метров с 22-х, а голкипер в этом случае не выручив, пропустив мяч в ближний угол - 3:1, 70-я минута.

В совершенно раскрывшейся затем игре на 74-й минуте могли отличиться гости: после удара Облякова мяч от защитника едва не влетел в сетку. А следом Кордоба промахнулся мимо дальней штанги.

После чего "быки" стали стараться как можно надежнее контролировать мяч, чтобы избежать ошибок.. А ЦСКА в меньшинстве проводить массированные атаки на чужие ворота было крайне трудно. Не особенно поначалу усилили их игру и вышедшие на поле форварды Мусаев и Алвес.А вот контратаки кубанцев выглядели куда опаснее. Однако на 90+1-й минуте армейцам все-таки удалось забить второй гол: после идеальной скидки Мусаева головой мяч в пустые ворота грудью занес именно Алвес - 3:2.

В результате "Краснодар" одерживает вполне заслуженную - еще и волевую - победу и до конца февраля, когда возобновится чемпионат России, будет возглавлять турнирную таблицу РПЛ.