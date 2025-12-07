Агкацев рассказал, что произошло между Кордобой и Мойзесом в перерыве

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий касательно конфликта нападающего южан Джона Кордобы и защитника ЦСКА Мойзеса.

— Эмоции, крики. Ничего такого особо не было. Мойзес и Кордоба — два габаритных и сильных игрока, которые куются в каждой игре.

— Чувствовал, что кто-то из них удалится?

— Как будто, да. Когда Мойзес получил жёлтую, то были мысли, что, может быть, он вторую получит. Эпизод с удалением не видел, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.