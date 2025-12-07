Защитник ЦСКА Мойзес: Кордоба сказал, что подвергся расизму

Защитник ЦСКА Мойзес поделился подробностями перепалки в перерыве матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром» (2:3). Форвард «быков» Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны опорника красно-синих Родриго Вильягры.

«Я не очень понял, что было в перерыве. Старался успокоить Кордобу. Он сказал, что испытал какие-то расистские высказывания. Видимо, в разговоре с Родриго. Я попытался его успокоить. Я сам лично не слышал и не знаю. Он сказал, что подвергся расизму. Кордоба прокомментировал мне разговор с Родриго. Я был там, чтобы успокоить Кордобу», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.