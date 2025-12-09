Баринову предрекли место запасного в ЦСКА

Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход полузащитника и капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.

© ФК "Локомотив"

По неподтвержденной информации СМИ Баринов перейдет в ЦСКА в преддверии сезона 2026/2027.

"Жаль будет, если "Локомотив" отпустит такого футболиста. Баринов — один из лучших опорников в российском футболе. ЦСКА берет его, потому что скамейка маленькая. Челестини сам говорит об этом. По этой причине им сил не хватило на последние матчи в концовке первой части сезона. Будет ли Баринов подходящим вариантом для ЦСКА в опорной зоне? Кого?то надо будет из стартового состава тогда убирать. Может быть, и Баринов будет в запасе", — передает слова Колыванова "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За первую команду хавбек выступает с 2015 года. В данный момент на его счету — 274 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач в составе железнодорожников. С "Локомотивом" Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.