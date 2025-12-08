Петербургский "Зенит" интересуется бразильским защитником.

По информации источника, петербургский "Зенит" предложил "Крузейро" 8 миллионов евро с учетом бонусных выплат за центрального защитника Джонатана Жезуса. Бразильский клуб на данный момент не дал свой ответ.

В 2025 году центральный защитник провел за "Крузейро" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками в своем активе.