Бонгонда может покинуть «Спартак»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда может уйти из команды в зимнее трансферное окно для того, чтобы получать большую игровую практику перед ЧМ 2026, об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

© ФК «Спартак» Москва

По информации некоторых источников, к игроку проявляют интерес клубы из Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

30-летний Бонгонда выступает за национальную сборную ДР Конго, которая сыграет за путевку на чемпионат мира с победителем пары Новая Каледония — Ямайка.

Тео играет в красно-белом клубе с июля 2023-го года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027-го года.

В нынешнем сезоне вингер провел 5 встреч во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн. евро.

После 18-ти туров РПЛ «Спартак» занимает 6 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (40).