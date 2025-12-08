Кагарлицкий — о поражении от «Авангарда»: обидненько вышло. Соперник ничем не удивил

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5), в котором сочинский клуб вёл в счёте после второго периода. Третий период «Сочи» проиграл со счётом 0:4.

— В матче с «Авангардом» «Сочи» два с половиной периода контролировал игру. Что случилось потом? — На усталость валить не будем. Конечно, четвёртый матч на выезде, но где-то немного не дотерпели, где-то надо было попроще сыграть. Могли и должны были выигрывать, соперник ничем не удивил, так что обидненько получилось. Но идём дальше, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.