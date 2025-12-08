Глава РПЛ не подтвердил проведение зимнего турнира

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что проведение очередного зимнего турнира в сезоне-2025/26 пока не может быть подтверждено из-за сложных переговоров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы ведем переговоры, они непростые. На данный момент подтвердить не можем. Но в ближайшие недели, до Нового года, определимся», — заявил Алаев.

Прошлый розыгрыш Зимнего кубка РПЛ прошел в Абу-Даби в январе-феврале 2025 года. Его победителем впервые стал петербургский «Зенит», который в финале обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0.

«Краснодар» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков. На балл меньше имеет расположившийся на второй позиции «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.