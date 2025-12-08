Сенсации АПЛ, падение «Реала», провал Спаллетти. Что происходит в еврофутболе

«Арсенал» проиграл, «Кристал Пэлас» уже в топ-4. «Бавария» в огне, но даже её 5 голов не рекорд тура в Германии. А «Наполи» обыграл «Юве».

Потихоньку прощаемся с календарным 2025-м годом. В первом зимнем дайджесте евровыходных – сенсационные промахи топов в АПЛ, провалы «Атлетико» с «Реалом», приключения россиян во Франции (да, сразу двух!), а также скандал от Жозе Моуринью.

Англия: «Арсенал» теряет преимущество, Салах бунтует после нового провала «Ливерпуля»

«Ньюкасл» потихоньку вырывается из середины таблицы — отстаёт на четыре очка от зоны ЛЧ. Всё благодаря победе во встрече с «Бёрнли» (2:1), который успели огорчить голом прямым ударом с углового от Бруно Гимарайнса. Хави Симонс адаптировался в «Тоттенхэме» и оформил 1+1 в матче с «Брентфордом» (2:0) – забил гол, пробежав полполя, а «Брайтон» чудом спасся от поражения в игре с «Вест Хэмом» (1:1). Выходные обошлись без участия «МЮ» – манкунианцев сегодня, 8 декабря, ждёт «Вулверхэмптон».

Фанаты «Арсенала» могут выдыхать и возвращаться к привычному состоянию: спокойно чемпионская гонка пройдёт вряд ли. Теперь отрыв от второго места составляет жалкие два очка. А вот в Бирмингеме боготворят Эмери: после кошмарного старта команда поднялась на третье место. Некоторые всерьёз рассчитывают на повторение сказки «Лестера». У «Виллы» даже есть местная суперзвезда — Юри Тилеманс показывает феноменальную игру в центре поля весь сезон, а в прошедшем матче бельгиец запустил победную атаку, элегантно сохранив мяч под прессингом.

«Сандерленду» пока стоит повременить с мечтой о еврокубках. После разгрома от «Сити» новичок опустился на восьмое место — хотя до топ-4 не хватает всего трёх очков. Ну а Пеп, несмотря на вечный скепсис по ходу сезона, до сих пор сражается за золото АПЛ. Необходимый импульс для победы придали Рубен Диаш и Райан Шерки. Португалец забил прекрасным ударом издали — получилась прямая копия гола Венсана Компани в ворота «Лестера».

Шерки же отдал две голевые передачи, одну из них — рабоной. Вот только Пепу трюк не очень понравился: каталонец потребовал больше простоты от Райана в послематчевом интервью.

«Челси» отскочил от «Борнмута». Антуан Семеньо уже на четвёртой минуте пробил лондонцев из офсайда, а чуть позже не попал по пустым воротам. Мареска рассчитывал на креативный гений Коула Палмера, который впервые с сентября вышел на поле, однако англичанин ничего не показал. Итальянцу надо думать, как избежать кризиса: в двух последних матчах – лишь одно очко.

Битва двух футбольных апологетов олдскульного футбола закончилась тотальной победой Дэвида Мойеса. Хозяевам очень повезло забить на первых минутах, после чего они играли по удобному сценарию. Теперь «Эвертон» на шестом месте в АПЛ и опережает надоедливых соседей. Возвращение Шона Дайча в Ливерпуль не удалось.

Не отходя далеко от надоедливых соседей — «Ливерпуль» не обыграл кризисный «Лидс», ведя 2:0 к 72-й минуте. Осечка мерсисайдцев поначалу не вызвала бума в прессе, все уже привыкли. Хотя пропускать в добавленное время… Всё взорвалось уже после матча – благодаря Мохамеду Салаху. Египтянин остался в запасе и даже не получил возможности спасти «Ливерпуль» от потери очков. После игры Мо пошёл скандалить через прессу и намекнул на скорый уход — неужели матч с «Сандерлендом» так и останется для вингера последним за клуб?

Давно мы не хвалили «Кристал Пэлас» — а ведь команда уже на четвёртом месте! Хотя проблемный «Фулхэм» дался гостям с трудом. На 53-й минуте Эмиль Смит-Роу забил второй мяч хозяев, однако перед этим Самуэль Чуквезе оказался в смехотворном офсайде. Три очка принёс удар высоченного Марка Гехи после углового — кажется, англичанин сейчас делает всё возможное, чтобы не уехать в «Ливерпуль» следующим летом.

Испания: перестрелка Антони и Торреса и ужасные результаты мадридских команд

«Вильярреал» продолжает дышать в спину «Реалу» и «Барселоне» — обыграл «Хетафе» (2:0) и закрепился на третьем месте. «Жирона» была уничтожена силами «Эльче» (0:3), а «Эспаньол» с минимальным счётом обыграл «Райо Вальекано» (1:0) и извинился за вылет из Кубка Испании.

«Сосьедад» по-прежнему тонет. В прошедшем туре баскам не удалось разобраться с прямыми конкурентами из «Алавеса», у которых вообще было три поражения подряд. Серхио Франсиско всё ещё не может наладить атаку команды, которая при этом традиционно больше владеет мячом. Но этого недостаточно для победы. Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте, но на исход матча никак не повлиял.

На «Олимпико де Севилья» состоялась встреча двух легенд: Антони сыграл против Феррана Торреса. Победитель очевиден: бразилец подловил «Барселону» на ошибке в обороне, однако разозлившийся Торрес хет-триком в первом тайме искупил все свои прошлые промахи. Событийно было и за пределами футбольного поля: фанат «Бетиса» подрался с каталонским болельщиком из-за пропущенного гола, а после матча Мануэль Пеллегрини назвал пенальти в пользу гостей «выдуманным».

Если кто и мог проиграть «Атлетику», так это команда Симеоне. Кризисные баски оказали серьёзное сопротивление «Атлетико». Могли и сами пропускать в концовке после удара Александра Сёрлота, но вместо этого провели ответную атаку и вырвали победу. Алекс Беренгер великолепно уложил мяч издалека в касание.

Битва главных испанских разочарований последних лет завершилась, в общем-то, предсказуемо. И не обошлась без комичных голов. Сесар Таррега от души зарядил по своим воротам – от гола не спас бы ни один вратарь. После такого конфуза не стыдно было и проиграть, однако Уго Дуро всё-таки сравнял на 90+3-й минуте. Теперь у форварда пять мячей в Ла Лиге — по ощущениям, за валенсийцев забивает только он.

«Сельта» запомнилась на «Бернабеу» интересной тактической заготовкой. Буквально все атаки гостей были направлены через правый фланг обороны мадридцев: там играл не совсем надёжный Рауль Асенсио. «Сельта» надеялась, что Брайан Сарагоса разорвёт прямого оппонента – так и произошло: гол пришёл именно с этой зоны. Потом масла в огонь подлил Фран Гарсия, схвативший красную карточку, после чего «Реал» натурально озверел, проводя атаку за атакой. Подвиги мадридцев завершились не голами, а ещё двумя удалениями — судья отправил в раздевалку Альваро Каррераса и Эндрика.

Италия: Хойлунд обыграл «Ювентус», «Интер» разгромил «Комо»

Не видать конца страданиям «Фиорентины»: команда Паоло Ваноли проиграла «Сассуоло» (1:3). После игры несладко пришлось жёнам футболистов: разгневанные болельщики стали писать им в соцсетях с не самыми приятными пожеланиями. Пришлось обращаться в полицию.

«Комо» не проигрывал аж с 30 августа — до тех пор, пока не встретил великий «Интер» Кристиана Киву. Команда Сеска Фабрегаса точно не наиграла на 0:4 — по качеству игры не сильно уступала миланцам, однако все игроки «нерадзурри» будто выдали один из лучших матчей в сезоне. Особенно болельщики обрадовались первому результативному действию от Луиса Энрике. Уже шутят, что тот отметился в чемпионате быстрее многомиллионного Флориана Вирца в АПЛ.

Болельщики бергамасков уже просят вернуть Ивана Юрича. «Аталанта» проиграла команде с предпоследнего места в Серии А — гостей хватило лишь на гол с пенальти. Был ещё Адемола Лукман, который с двумя ключевыми передачами и ударами пытался как-то спастись от поражения — болельщики из милосердия просят продать нигерийца, игрок не заслуживает всех этих страданий.

Не успела «Рома» закрепиться в лидерах чемпионата, как сразу поплыла. Теперь у команды Гасперини два поражения подряд, в том числе катастрофа в матче с «Кальяри». Из опасных моментов у римлян только удаление Зеки Челика. Гостям ещё повезло, что не отхватили «трёшку»: у Миле Свилара накопилось аж семь сейвов.

«Болонья» тоже закончила тур на неприятной ноте. «Лацио» выглядел поинтереснее претендента на место в ЛЧ, да ещё и сдержал соперника, играя в меньшинстве: защитник Марио Хила отхватил две жёлтые карточки за минуту. Сначала – за грубый фол, а потом – за разговоры с арбитром.

Антонио Конте надо срочно спасать Расмуса Хойлунда от «Манчестер Юнайтед» – а то захотят забрать обратно, как когда-то Поля Погба. Датчанин лично разобрался с «Ювентусом», оформив победный дубль. Сработала его связка с Давидом Нересом – оба гола пришли после подач бразильца. Туринцы ответили голом Кенана Йылдыза: талантливый турок забил с острого угла и даровал Лучано Спаллетти надежду на ничью. Однако глобально «Наполи» выглядел куда интереснее — неаполитанцы заслуженно вернулись на первую строчку. А у «Юве» при Лучано – первое поражение.

Германия: суперзапасной Кейн, разгром «Айнтрахта»

«Байер» внезапно проиграл «Аугсбургу» (0:2), но сохранил за собой четвёртое место. «Вольфсбург» разделался с «Унионом» (3:1), а «Гамбург» всё ещё приятно удивляет — обыграл «Вердер» (3:2).

Неделя без разгрома от «Баварии» не может считаться полноценной. Мюнхенцы на тоненького обыгрывали «Штутгарт» (ещё и повезло, что гол Николаса Нартея на 40-й отменили), пока во втором тайме не выпустили Гарри Кейна. Англичанин отметился хет-триком за 22 минуты и продолжил доминировать в гонке бомбардиров: теперь у него 17 мячей.

«РБ Лейпциг» тоже зачастил с погромами соперников. Хотя подобный результат в матче с «Айнтрахтом» не удивляет: там частенько творится голевое безумие – и обычно не в пользу франкфуртцев. Самым ярким игроком стал 19-летний ивуариец Ян Диоманд, оформивший хет-трик. До этого он поучаствовал в разгроме «Аугсбурга», против которого сделал 1+2. Кажется, «Лейпциг» открыл очередной талант на € 100 млн.

Дортмундцы в этом сезоне — чиловые парни. Объективно говоря, чемпионский титул в этом сезоне уже не светит, поэтому «Боруссия» без лишнего давления закрепляется в зоне ЛЧ. Команда Нико Ковача перетерпела град атак от гостей и точечно угомонила соперника голами Юлиана Брандта и Нико Шлоттербека. Не хватает только яркой молодёжи в основе. Джоб Беллингем не пользуется популярностью у Ковача, в матче с «Хоффенхаймом» он вышел в самой концовке.

Франция: Сафонов вернулся в старт «ПСЖ», «Монако» вновь огорчает

«Страсбургу» очень тяжело: после матча с «Тулузой» (0:1) у них три поражения подряд. «Ницца» тоже не выходит из кризиса — её переехал «Анже» (0:1). «Гавр» с «Парижем» поделили очки (0:0), а «Лион» проиграл «Лорьяну» (0:1).

Обыграть топ-клуб и влететь середняку? Запросто — «Монако» научит! Команда Себастьена Поконьоли выглядела совсем беззубо против «Бреста» и не выжала ни одного гола, играя в большинстве с 60-й минуты. Не помогли даже Александр Головин с Погба: у россиянина 6,1 от WhoScored, у француза — 6,6. А ещё 0 ключевых передач на двоих.

Мбаппе помогает «ПСЖ» в гонке за чемпионство, но есть нюанс. 18-летний Этан, брат Килиана, забил победный мяч в ворота «Марселя» — в первом матче в старте за «Лилль» в сезоне Лиги 1. Причём забил в стиле старшего брата: на скорости убежал от защитников и переиграл вратаря. Кажется, природа не отдыхала на семействе Мбаппе.

Возвращение Матвея Сафонова в основу прошло успешно. У россиянина один суперсейв в первом тайме, после которого «ПСЖ» побежал в ответную атаку и забил победный мяч. Во второй половине Матвея уже не проверяли: Маркиньос грамотно тушил забеги соперников. В атаке у парижан тоже всё отлично: Хвича Кварацхелия оформил дубль, а Ибрагим Мбайе с Гонсалу Рамушем забили по шедевру в концовке.

Вне топ-5: Моуринью опять скандалит в Португалии

«Трабзонспор» под руководством экс-игрока «Зенита» Фатиха Текке обыграл «Гёзтепе» (2:1) и максимально приблизился к лидирующему «Галатасараю» — отстаёт всего на два очка. ПАОК снова победил, но уже без результативных действий Оздоева с Чаловым — разобрался с «Арисом» (3:1). «Аякс» с «Фортуной» изрядно повеселились: наиграв на две красные карточки. Однако амстердамцы всё равно победили (3:1)

«Бенфика» потеряла очки в матче со «Спортингом» и серьёзно осложнила себе борьбу за чемпионство. Жозе Моуринью, как всегда, нашёл виновных: «Судья допустил мало ошибок. Он не допустил ни одной решающей ошибки. Но ошибся в критериях для получения жёлтых карточек». В общем, Жозе недоволен, что «Спортинг» обошёлся без удалений, а у хозяев удалили Джанлуку Престианни.