«Я был на самом дне». Неймар рассказал о предстоящей операции

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал после матча 38-го тура чемпионата Бразилии, в котором его команда победила со счётом 3:0, что ему предстоит операция.

«Я приехал сюда, чтобы помочь всем, чем смогу. Последние несколько недель были для меня тяжёлыми. Я был на самом дне. Теперь благодарен всем, кто помог мне встать на ноги. Без них я бы не смог играть в этих матчах. И слава богу. Эти травмы, эта проблема с коленом… Теперь пора отдохнуть. А потом мне предстоит операция на колене», — приводит слова Неймара RMC Sport.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.