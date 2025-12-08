Полузащитник "Спартака" вступился за команду

Первая часть сезона не была провальной для московского футбольного клуба "Спартак", поскольку у команды были удачные отрезки по ходу этого периода. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

"Спартак" ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками после 18 матчей.

"Я бы не сказал, что первая часть сезона - провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными, - сказал Мартинс. - Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться".

Также "Спартак" пробился в полуфинал "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. На этой стадии красно-белые сыграют против московского "Динамо".