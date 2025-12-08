Президент РПЛ выбрал лучшего футболиста первой части сезона

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян был лучшим футболистом первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

25-летний Сперцян забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 18 матчах. "Краснодар" завершил первую часть на первом месте в таблице.