Два футболиста подписали новые соглашения с "быками".

Центральный защитник Виктор Тормена и крайний нападающий Жоао Батчи подписали новые контракты до конца июня 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

29-летний Тормена выступает за "быков" с лета 2023 года. В этом сезоне бразилец провел за команду 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

27-летний Батчи присоединился к краснодарцам в сентябре 2022-го. В текущем сезоне ангольский вингер забил 4 года и сделал 8 ассистов на партнеров в 27 сыгранных встречах.