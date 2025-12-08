Президент «Динамо» Мх обвинил судью в предвзятости

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал работу арбитра Алексея Сухого в матче 18‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН».

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В воскресенье «Динамо» Мх уступило нижегородскому «Пари НН» со счетом 0:1 в домашнем матче 18‑го тура МИР РПЛ. Единственный мяч с пенальти забил Хуан Боселли. До этого Сухой удалил защитника хозяев Джемала Табидзе.

— Вот это безобразие с судейством не такое безвредное, как может показаться. Кто‑то считает, что тут судья раз ошибся — подумаешь, в другой раз в противоположную сторону ошибся. Но эти вот решения ЭСК, когда они черное называют белым и наоборот… Об этом так много раз говорили, и про работу Мажича тоже говорили много. По‑прежнему одна и та же возня, одни и те же разговоры, одна и та же критика — причем критика бесконечная в их адрес. А у них бесконечные ответы, что они всё правильно делают. Ни один эксперт не говорит, что в матче с «Пари НН» надо было удалять игрока. Судью приглашают к монитору, он идет, смотрит и оставляет свое решение. Как по этому поводу сказал Аршавин? Двойка судье в поле, пятерка тому, кто на VAR. Но на VAR судил более молодой, менее опытный. А этот почему принял такое решение? Он же видит всё это. Я считаю, что арбитр преднамеренно против принял решение. И меня в этом никто не сможет переубедить. Абсолютно убежден, что это преднамеренное судейство против было. Тот опыт, который у меня есть, и та квалификация, которая у меня есть, позволяют именно так констатировать: это преднамеренное судейство против нашей команды. Или почему не был назначен пенальти в матче с «Сочи»? Почему в таких ситуациях, в нескольких играх с участием нашей команды, решение принималось против нас? А в этой аналогичной ситуации, один к одному схожей, не был назначен пенальти ворота «Сочи». Почему? Как это говорят — двойные стандарты, да? Один момент, второй, третий, четвертый — все без объяснения. Ну хорошо, один раз ошибся, второй не туда свистнул… Кто не ошибается? Все ошибаются. Но когда это перманентная история… И мы же все работаем над развитием игры, надо выходить на другой уровень. Но судейство в этом тоже играет существенную роль. Судьям тоже надо прибавлять, лучше надо начинать готовить. Они тормозят развитие игры, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

