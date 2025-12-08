Нападающий «Реала» Эндрик получил красную карточку в матче с «Сельтой» за поведение в отношении резервного арбитра.

«Реал» уступил «Сельте» со счетом 0:2 в матче 15-го тура Ла Лиги. На 93-й минуте арбитр Алехандро Кинтеро показал красную карточку Эндрику, находившемуся на скамейке запасных.