Салаха могут не включить в заявку «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером»

Мохамеда Салаха могут не включить в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» идут внутренние обсуждения после слов вингера в адрес клуба. Ожидается, что окончательное решение об участии Салаха в завтрашнем матче будет принято после сегодняшней тренировки.

Журналист Джеймс Пирс сообщает, что в воскресенье днем Салах провел легкую тренировку в помещении на клубной базе «Ливерпуля». Сегодняшняя тренировка команды перед вылетом в Милан начнется в 14:45 по московскому времени.