Салаха могут не включить в заявку «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером»

Салаха могут исключить из заявки «Ливерпуля» на матч с «Интером» в ЛЧ
Мохамеда Салаха могут не включить в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» идут внутренние обсуждения после слов вингера в адрес клуба. Ожидается, что окончательное решение об участии Салаха в завтрашнем матче будет принято после сегодняшней тренировки.
Журналист Джеймс Пирс сообщает, что в воскресенье днем Салах провел легкую тренировку в помещении на клубной базе «Ливерпуля». Сегодняшняя тренировка команды перед вылетом в Милан начнется в 14:45 по московскому времени.
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту
Тайсон – о поединке с Флойдом: «Бой пройдет в марте в Африке. Мы побьем все рекорды»
Дмитрий Кагарлицкий: «Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Хомченко верим, у «Сочи» вратарская бригада сильнейшая, ребята всегда дают шанс на победу»
Бек прилетел в Новосибирск, болельщики «Сибири» скандировали имя форварда в аэропорту