Непомнящий назвал лучшего тренера РПЛ

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «Матч ТВ» назвал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером 2025 года в РПЛ.

«Краснодар» в воскресенье обыграл на своем поле ЦСКА (3:2) в 18‑м туре МИР РПЛ и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. Команда Мусаева набрала 40 очков, у идущего следом «Зенита» на один балл меньше.

— Кто для вас тренер 2025 года?

— Работа тренера оценивается так — если выиграл, то ты лучший, а если команда прибавила и игроки развиваются, то тогда вообще… В этом году чемпионат выиграл Мурад Мусаев, поэтому он, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

