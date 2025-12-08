Дегтярев о поведении футболистов: «Если вы кого-нибудь огреете стулом, то понесете наказание – закон един для всех. Потроллить, шпильку воткнуть – пожалуйста. Спортсмены должны подавать пример»

Министр спорта России Михаил Дегтярев призвал футболистов вместо драк решать конфликты словами.

Министр спорта России высказался о поведении футболистов
«Закон должен быть един и суров для всех в равной степени. Если вы кого-нибудь огреете стулом, вы же понесете наказание. Так что не имеет значения, футболист или не футболист. Спортсмены, особенно высокого класса, люди медийные. Они влияют на миллионы людей, мальчишек и девчонок, подают пример, а пример надо подавать хорошей игрой, высокими результатами и своей честной, добропорядочной жизнью. А вот, например, пошутить можно, шпильку воткнуть или, как говорят, потроллить. Это пожалуйста», – сказал Дегтярев.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова  – инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело. В октябре 2018-го за драку в том же заведении тюремные сроки получили Александр Кокорин и Павел Мамаев.

