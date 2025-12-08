Дегтярев ответил, вырастут ли зарплаты россиян при лимите на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о возможном росте зарплат российских футболистов в случае сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.