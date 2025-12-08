Дегтярев ответил, вырастут ли зарплаты россиян при лимите на легионеров

Дегтярев о возможном росте зарплат россиян при новом лимите: «Страшилки, необоснованная болтовня. Те, кто поумнее, высматривают игроков по академиям. Те, кто поглупее, шумят»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о возможном росте зарплат российских футболистов в случае сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита – это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована. Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, те шумят», – сказал Михаил Дегтярев.
